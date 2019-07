Fürstentum Monaco Erster europäischer Staat wirbt mit flächendeckendem 5G

Während in Deutschland noch um den Ausbau des ultraschnellen mobilen Internets gerungen wird, inszeniert sich Monaco als Vorreiter: Das Fürstentum erklärte sich am Dienstagabend zum "ersten Staat mit flächendeckendem 5G". Monaco setzt dabei ganz auf Technologie des chinesischen Konzerns Huawei.

Mit 5G gehe das "Versprechen einer besseren Lebensqualität für alle einher", sagte der Digitalbeauftragte von Monaco, Frédéric Genta an die knapp 40.000 Einwohner des Stadtstaats gerichtet. Unter anderem will die Feuerwehr des Fürstentums den neuen Standard nutzen. Sie will mit von Drohnen gelieferten Bildern das Territorium mit der Größe von gerade mal gut 200 Fußballfeldern in Echtzeit überwachen.

An der Auftaktveranstaltung nahm auch der Vizepräsident von Huawei, Guo Ping, teil. Monaco diene dem Telekommunikationsausrüster als "Aushängeschild", sagte er.

Kritik aus den USA

Huawei war vor allem wegen Vorstößen aus den USA unter Rechtfertigungsdruck geraten. Dort gibt es Vorwürfe, der Konzern könne seine technischen Möglichkeiten für Spionageaktivitäten nutzen oder der Führung in Peking zur Verfügung stellen. Huawei weist das zurück.

Martin Peronnet vom Telekommunikationsunternehmen Monaco Telecom verteidigte Huaweis Beteiligung am Netzaufbau im Stadtstaat. "Es gibt viele Länder und Anbieter, die gerade dabei sind, sich für einen 5G-Rollout mit Huawei zu entscheiden oder die dies bereits getan haben", sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Von Huawei heißt es, das Unternehmen habe mit Blick auf 5G bereits 28 Verträge mit europäischen Anbietern abgeschlossen.

Vor Monaco hatte schon Südkorea angekündigt, flächendeckende 5G-Netze in Betrieb genommen zu haben. Die drei großen Anbieter SK Telecom, KT und LG Uplus haben ihre Dienste für den neuen Mobilfunkstandard bereits Anfang April gestartet.

In Monaco ist der Start des 5G-Netzes Teil eines Programms namens "Extended Monaco", das das Land ins Digital-Zeitalter führen soll. Es umfasst auch das Ziel, das Fürstentum bis 2022 flächendeckend mit Glasfaser-Technik abzudecken.