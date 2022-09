Eines der größten Rätsel der jüngeren Netzgeschichte hat seinen Ursprung in der Vorweihnachtszeit des Jahres 1991 oder 1992, ganz genau weiß man es nicht. In der kanadischen Provinz Ontario, so lautet die Geschichte dazu , sitzt Emily Charette damals mit ihren beiden Geschwistern im elterlichen Wohnzimmer, im Hintergrund läuft der Fernseher. In diesem Moment drückt ihr Vater auf den Auslöser und nimmt ein Foto auf, nicht ahnend, dass es Jahrzehnte später tausende Menschen aus aller Welt beschäftigen wird. Auf dem Fernseher im Hintergrund der Aufnahme ist eine animierte Figur zu sehen, offenbar eine Art Elf.