Das Projekt steht seit gut einem halben Jahr im Raum, am Donnerstagabend gab Netflix in einem Presse-Call nun Details dazu bekannt. Das neue Angebot wird demnach Basis-Abo mit Werbung heißen und in Deutschland am 3. November starten. Pro Monat wird es 4,99 Euro kosten. Damit liegt es preislich unter Netflix bisherigen Abos, für die monatlich zwischen acht und 17,99 Euro fällig werden.