Was passiert, wenn eine künstliche Intelligenz plötzlich Rechte und Freiheiten verlangt? Wie viel Realität steckt in der Fernsehserie "Westworld"? Und werden lernende Maschinen wirklich so viele Arbeitsplätze zerstören, wie manche es behaupten?

Solche Fragen treiben viele Menschen um, denn "künstliche Intelligenz" (KI) klingt unheimlich, undurchsichtig, unkontrollierbar - jedenfalls für manche. Andere dagegen wollen selbst eine KI programmieren: Sie wissen nur nicht, wie sie am besten damit anfangen sollen.

Auf Websites wie Gutefrage.net, Quora und Reddit fragen sie danach, wie Redakteur Patrick Beuth festgestellt hat. Für die aktuelle Folge des Tech-Podcasts "Netzteil" hat er eine Auswahl dieser Fragen aus dem Netz zusammengesucht. Zusammen mit Katharina Zweig beantwortet er sie.

DER SPIEGEL Katharina Zweig und Patrick Beuth im Podcast-Studio

Zweig ist Professorin für Theoretische Informatik an der Technischen Universität Kaiserslautern und Sachverständige in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestags. Und sie denkt gern darüber nach, ob Menschen wirklich versuchen sollten, intelligente Maschinen zu erschaffen.

Darum geht es im "Netzteil"

Diese Folge hier ist die vierte der dritten Staffel des Podcasts "Netzteil", in dem sich die Redaktion des Netzwelt-Ressorts verschiedenen Tech-Themen widmet. In Staffel drei geht es um echte Fragen von Internetnutzern zu Themen wie Darknet, Datenschutz, Influencern und Kryptowährungen. Die Redaktion beantwortet sie zusammen mit Experten. Staffel zwei drehte sich vor allem um App- und Gadget-Tests, in Staffel eins ging es um die Technik der Zukunft.

