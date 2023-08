Insgesamt wurden den Angaben zufolge sechs Zahlungen erfolgreich umgeleitet. Vier davon, mit einem Gesamtbetrag in Höhe von mehr als 5,9 Millionen Dollar, waren demnach für ein Schulbusunternehmen bestimmt, die zwei anderen für eine Anwaltskanzlei. Als eine siebte Zahlung abgezweigt werden sollte, die eigentlich an eine Reinigungsfirma gehen sollte, hatte die Stadt New Haven bereits auf die Situation reagiert und alle elektronischen Zahlungen mit Ausnahme von Gehältern ausgesetzt. Der Bezirksschulverwaltung unterstehen in New Haven mehrere Dutzend Schulen.

Mehr als die Hälfte des Geldes konnte zurückgezahlt werden

Dass die illegale Umwidmung der Gelder aufflog, ist dem Schulbusunternehmen zu verdanken: Der Dienstleister soll bei der Stadt nachgefragt haben, wo eigentlich seine Bezahlung bleibe. Inzwischen sind die offenen Rechnungen aus dem Juni beglichen.