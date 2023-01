Da Mailchimp in der Regel nur für den Versand von Newslettern und Werbe-E-Mails zuständig ist, sind wahrscheinlich keine Kontodaten oder Telefonnummern erbeutet worden. Allerdings wurden Namen und die E-Mail-Adressen gestohlen. In der Vergangenheit haben Angreifer solche Informationen genutzt, um Kundinnen und Kundinnen täuschend echte Phishing-Nachrichten zu senden, um Zugriff zu brisanteren Daten zu bekommen. Andere Angreifer verkaufen ihre digitale Beute in Untergrundforen, wo sie dann Kriminellen aller Art zur Verfügung stehen. Bereits im August 2022 war Mailchimp Opfer einer ähnlichen Attacke.