»Immer vorwärts, immer schneller«

In seinem Newsletter gibt sich Nick Cave alles andere als begeistert von diesen Entwicklungen, schreibt, er empfinde nicht den gleichen Enthusiasmus dafür, wie jene Fans, die ihm ihre KI-Songtexte schicken. Ihm sei bewusst, dass ChatGPT noch in den Kinderschuhen stecke und das vielleicht auch immer so bleiben werde. Künstliche Intelligenz müsse »immer weitergehen, immer vorwärts, immer schneller«. Der 65-Jährige sieht darin den Weg in »eine utopische Zukunft oder unsere totale Zerstörung«. Wer wisse das schon?