Online-Missbrauch Niederländer soll mehr als 100 Mädchen mit Nacktfotos erpresst haben

Weil er mehr als 100 minderjährige Mädchen über das Internet missbraucht haben soll, ist ein 24 Jahre alter Mann in den Niederlanden festgenommen worden. Er habe die Opfer zunächst dazu gebracht, Nacktfotos von sich zu schicken und sie dann damit erpresst, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend in Breda mit . Nach Angaben der Justizbehörde geht es um den bisher umfangreichsten Fall von Online-Missbrauch im Land.