Laut dem Bericht gibt die Liste von Menschen, die nicht in die USA, innerhalb der USA oder aus den USA fliegen dürfen, den Stand von 2019 wieder. Das habe die Fluggesellschaft bestätigt. Die Liste ist ein Teil der »Terrorist Screening Database«, einer Datenbank der US-Regierung, in der Menschen verzeichnet sind, die mit Terrororganisationen in Verbindung gebracht werden.