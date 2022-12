In manchen Fällen hätten Hacker über Monate eine Beziehung zu einem Opfer aufgebaut, bevor sie ihr virenverseuchte Software unterschoben, sagt Saher Naumaan, leitende Analystin für Cybergefahren bei BAE Systems Applied Intelligence.

Im Rahmen ihrer neuen Taktik, die zu Jahresanfang erstmals entdeckt worden sei, verschickten die Hacker überhaupt keine Computerviren mehr, erläutert derweil MSTIC-Experte Elliot. Sie beschränkten sich darauf, ihren Opfern bestimmte Identitäten vorzutäuschen.

Die Signatur wurde einfach kopiert

Im Fall der angeblichen Schreiben der Denkfabrik-Chefin endete die Mail-Adresse auf ».live« statt ».org«, habe aber ihre komplette Mail-Signatur umfasst, sagte Jenny Town. In einem Fall sei sie in einen surrealen E-Mail-Austausch verwickelt gewesen, in dem der mutmaßliche Angreifer, der in ihrem Namen auftrat, ausgerechnet sie in eine Antwort einschloss.

Die nordkoreanische Botschaft in London wollte sich zu dem aktuellen Thema nicht äußern. Das Land hat aber wiederholt den Vorwurf zurückgewiesen, an Cyberkriminalität beteiligt zu sein.