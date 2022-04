Nordrhein-Westfalen will nach eigenen Angaben als erstes Bundesland polizeiliche Vernehmungen künftig vielerorts auch online anbieten. Bis Jahresende sollen Zeugen oder Opfer von Straftaten ihre Aussagen in allen 47 Kreispolizeibehörden auch per Videokonferenz machen können, wie das Innenministerium am Montag mitteilte . Unabhängig von der Coronapandemie soll das neue Verfahren sowohl die Polizei als auch die zu vernehmenden Menschen entlasten, indem insbesondere Anfahrten entfallen. Ebenso schürt das Ministerium Hoffnungen auf eine Beschleunigung der Ermittlungsarbeit.