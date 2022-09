Wegen Betrugs von Bankkunden in großem Stil hat das Bundeskriminalamt (BKA) in Nordrhein-Westfalen drei Gebäude durchsucht. Ein Beschuldigter wurde dabei festgenommen, teilte das BKA am Donnerstag mit . Dem 24-Jährigen und zwei weiteren Beschuldigten werde vorgeworfen, mithilfe sogenannter Phishing-E-Mails mindestens vier Millionen Euro Schaden verursacht zu haben.