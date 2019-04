Die Social-Media-Reaktionen auf das Feuer von Notre-Dame spiegelten wider, was in den Köpfen und Herzen vieler Menschen wirklich vor sich gehe, schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne. Die Rechten und Rechtsextremen etwa bastelten sich aus nicht zusammenhängenden Nachrichten, Ressentiment und Bauchgefühl ihre Verschwörungstheorien zur Brandursache, so Lobos Beobachtung. Doch auch Liberale verfielen in wenig hilfreiche Reflexe.

In dieser Folge seines Podcasts geht Sascha Lobo der Frage nach, wie die kollektive Verarbeitung von Katastrophen in sozialen Medien funktioniert. Dafür spricht er mit Karolin Schwarz. Die freie Journalistin ist Expertin für Desinformation im Netz: Sie hat das Projekt Hoaxmap gegründet und unter anderem für den "Faktenfinder" der Tagesschau gearbeitet.

