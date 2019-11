Nutzerdaten als Kunst Der Code hinter einer Amazon-Bestellung

Umgerechnet knapp 9000 A4-Seiten voller Codezeilen waren notwendig, damit Joana Moll sich bei Amazon das Buch "The Life, Lessons & Rules for Success" von Amazon-Gründer Jeff Bezos bestellen konnte. Für ihr Projekt "The Hidden Life of an Amazon User" hat die Künstlerin die technischen Aktivitäten im Hintergrund visualisiert, die während eines Bestellvorgangs ablaufen.

Auf ihrer an diesem Mittwoch gelaunchten Projekt-Website kann man sich durch eine nachgebaute Amazon-Seite und zahlreiche Code-Kolonnen scrollen. Was normalerweise unauffällig im Hintergrund geschieht, hat die Künstlerin sichtbar gemacht. "Man sieht den ganzen Code, der auf meinem Computer geladen wurde", sagt Moll dem SPIEGEL. "Es sind insgesamt 8724 A4-Seiten Code und etwa 87.33 Megabyte für nur zwölf verschiedene Aufrufe."

Während Amazon-Kunden sich durch die Benutzeroberfläche navigieren, werden unablässig Kommandos und Inhalte des Konzerns im Browser und auf dem Computer der Nutzer nachgeladen - sie sorgen etwa dafür, dass die Website korrekt dargestellt wird, ermöglichen Interaktionen und zeichnen die Aktivitäten des Nutzers auf. "Es bräuchte Entwickler, um den Code zu entschlüsseln und wirklich zu verstehen, was er tut", sagt Moll. "Ein großer Teil der Skripte sind jedoch Javascript-Dateien, die Informationen sammeln können."

Das Geschäftsmodell von Amazon bestehe darin, Verhalten und die Aktivitäten seiner Kunden kontinuierlich zu verfolgen, die Kunden zu mehr Käufen zu animieren und so letztlich den Umsatz von Amazon zu steigern, kritisiert Moll. "Jede einzelne Aktivität eines Nutzers am Bildschirm wird von Amazon nicht nur getrackt und monetarisiert", so die spanische Künstlerin. "Dazu wird auch noch ein Teil des Energieverbrauchs an den Nutzer abgewälzt - es ist sozusagen eine doppelte Ausbeutung."

Jan Slavík, DOX Joana Moll: Gesellschaftskritik mit digitalen Mitteln

Auf Molls Webseite zeigt ein Tracker an, wie viel Energie verbraucht wird. Etwa 30 Watt hat sie mit einem Dell-Laptop und Firefox-Browser für ihre Buch-Bestellung benötigt, wie sie mit einem Messgerät erfasst hat. Der Verbrauch hänge aber von den benutzten Geräten und auch Interaktionen ab, Scrollen bedeute etwa zusätzlichen Energieverbrauch. Für ihr Projekt habe sie ganz gezielt nur die notwendigsten Schritte für eine Bestellung dokumentiert - wer vorher nach einem Produkt suchen müsse oder sich nicht entscheiden könne, komme leicht auf fünf- oder zehnmal soviel Aufwand.

Klimafreunde oder Greenwashing?

Amazon ist natürlich nicht der einzige Techkonzern, dessen Onlineprozesse Energie verschlingen. Forschern zufolge hat YouTube eine ähnliche CO2-Bilanz wie eine Stadt in der Größe von Glasgow (rund 600.000 Einwohner) - sie schlugen vor, diese etwa mit einem schlankeren, energieeffizienteren Webdesign zu mindern. Für ihr früheres Projekt "CO2GLE" hat Moll den CO2-Ausstoß von Google ausgerechnet. "Amazon ist für mich ein Symbol für den Energieverbrauch", sagt sie. Zudem agiere der Konzern unter den großen Techfirmen in Bezug auf Nachhaltigkeit am intransparentesten.

Dass Unternehmen wie Amazon und Google sich als Gegner des Klimawandels und Pioniere erneuerbarer Technologien inszenieren, hält die Künstlerin für einen "zynischen Diskurs". "Die großen Techkonzerne sind Teil des Problems", findet sie. Zwar investieren die Konzerne in erneuerbare Energien und wollen klimaneutral operieren. Gleichzeitig arbeitet zum Beispiel Amazon weiter mit Firmen aus der Ölbranche zusammen, wie Shell, BP und Halliburton.

Ihr neues Projekt wird die Künstlerin auf der Disruption Network Lab-Konferenz "Collective Strategies to expose Injustice" am kommenden Samstag in Berlin vorstellen. Die 37-Jährige aus Barcelona betreibt mit ihrer Arbeit Gesellschaftskritik an der digitalen Welt und hat auch in ihren früheren Werken Abgründe wie Überwachung und Datenhandel freigelegt - mit Hilfe digitaler Mittel wie Livestreams aus Überwachungskameras, Open-Source-Software oder Daten von Datenbrokern.

Datingprofile als Massenware

In ihrem letzten Projekt "Dating Brokers" hatte Moll entlarvt, wie Unternehmen mit den Daten von Nutzern umgehen, genauer: mit sensiblen Daten von Flirt-Plattformen. Für gerade einmal 136 Euro hatte sie sich eine Million Dating-Profile von der Firma USDate bestellt, ausgewertet und anonymisiert in einer Onlinedatenbank präsentiert.

Die unseriös wirkende Plattform USDate handelt nach eigenen Angaben derzeit mit 29 Millionen "echten" Flirt-Profilen, die man nach Herkunft kategorisieren kann. Namen, Fotos, E-Mailadressen, Angaben zu Bericht, Vorlieben, Geschlecht sowie persönliche Beschreibungen zählen zu den Daten, die geliefert werden.

Die von Moll erworbenen Daten stammten ihren Recherchen zufolge von der populären Dating-Plattform Plenty of Fish, deren Mutterfirma Match Group wiederum Dutzende andere Marken wie Cupid und Tinder besitzt. "Der Austausch und Kauf von Online-Dating-Profilen ist in der Online-Dating-Branche üblich", so das Fazit von Moll. "Die Methode wird häufig verwendet, um neue Online-Dating-Websites zu füllen, wenn sie launchen. Aber auch etablierte Dating-Websites handeln kontinuierlich mit Profilen - um neue Gesichter in ihre Dienste zu bekommen und damit die Wahrscheinlichkeit des Matchmaking unter ihren Nutzern zu erhöhen und neue zahlende Abonnenten zu gewinnen." Den Nutzern ist nicht bewusst, dass ihre intimen Profile und Angaben so von Firma zu Firma gereicht werden.

"Ich hoffe, dass ich Menschen zum Denken anregen kann, damit sich vielleicht etwas ändert", sagt Moll über das Ziel ihrer digitalen Kunst. "Aber ich weiß auch, dass ein Projekt allein das nicht schaffen kann."