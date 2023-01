Das »Handelsblatt« sieht mit den Plänen des Münchner Unternehmens eine Trendwende auf dem hart umkämpften Mobilfunkmarkt erreicht. Die großen Anbieter hatten dort in den vergangenen Jahren meist versucht, die Grundpreise stabil zu halten und ihre Tarife mit Extras wie zusätzlichem Datenvolumen aufzuwerten und langfristig attraktiv zu halten. Die durchschnittlichen Monatsumsätze pro Kunde allerdings seien branchenweit in den vergangenen Jahren meist gesunken oder bestenfalls stabil geblieben, so das »Handelsblatt«.