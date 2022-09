45 Jahre nach seinem ersten Sprecher-Auftritt als Darth Vader im Film »Krieg der Sterne« hat sich James Earl Jones von der Rolle seines Lebens verabschiedet. In künftigen Filmen und Serien wird die Stimme des Bösewichts künstlich erzeugt – und soll dabei genau so klingen wie Jones in den 1970er-Jahren. In der Serie »Obi-Wan Kenobi« des Streamingdienstes Disney+ ist das bereits der Fall, berichtet »Vanity Fair« .