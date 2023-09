Nachdem Scholz aufgrund seiner Verletzungen einen für Sonntag geplanten Termin in Hessen absagen musste, kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montagmorgen an, dass der Kanzler zwar »etwas ramponiert« aussehe, aber »ganz gut gelaunt« sei. Den Fotobeweis lieferte Scholz dann wenig später über seine offiziellen Kanäle auf X (vormals Twitter) und Instagram selbst. Dazu schrieb er: »Wer den Schaden hat … Bin gespannt auf die Memes.«