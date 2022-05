Da sind sie wieder: Zehntausende Besucherinnen und Besucher drängeln, quatschen und feiern seit Dienstagmorgen auf dem Hamburger Festival der Online Marketing Rockstars (OMR) , einem der ersten großen Events der Digitalbranche seit Beginn der Coronakrise. Maske trägt auf dem Messegelände maximal jeder Zehnte, und wer Distanz zu anderen halten will, kommt nicht weit – so voll sind manche Durchgänge. »Es wäre besser, wenn es weniger Leute wären«, sagt eine Frau auf einem der Innenhöfe – und sie denkt dabei gar nicht an Corona, sondern versucht nur, Warteschlangen vor Essensbuden zu umschlängeln. Willkommen zurück in der anregend-anstrengenden Welt der Offlinekonferenzen.

Bild vergrößern Schlangen vor dem Messegelände: Erwartet wurden bis zu 70.000 Besucherinnen und Besuchern Foto: Jonas Walzberg / dpa

Das OMR Festival ist ein Zwitter: tagsüber ein Buzzword- und Promi-Wunderland, mit Stargästen wie dem Musiker will.i.am und dem Regisseur Quentin Tarantino, abends eine Großraumdisco mit Auftritten von Künstlern wie Oli P. und Marteria. Zu fast jedem Digitalthema, das entfernt nach Zukunft und Geldverdienen klingt, findet man Vorträge. Die Talks auf den rund 30 Bühnen klingen wie aus einer Parodie auf eine solche Konferenz: »Wie Marken erfolgreich im NFT-Space sein können«, »Marketplaceification – Warum Marktplätze jede Branche dominieren werden« oder »Unleash the power of the Metaverse«. Auch der Titel einer Party lautet »Ready for Metaverse«. Davon abgesehen geht es viel um TikTok und Influencer-Marketing, doch kontrovers wird es selbst bei als kontrovers geltenden Themen wie NFTs und dem sogenannten Web3 selten. Immerhin ein Aufregerthema findet seinen Platz: Gleich in einem der ersten Vorträge betont die Beraterin Ann-Katrin Schmitz, dass das Thema »Shitstorm-Management« für Firmen immer wichtiger werde. Den aktuellen Kontext dazu kennt hier jeder: Fynn Kliemann. Der DIY-YouTuber zählte zu den Vorzeigekreativen des diesjährigen Festivals – bis Jan Böhmermann und sein Team ihm Maskenbetrug vorwarfen. Auftreten sollen hätte Kliemann, kein Scherz, unter der Überschrift »Warum Taten für Marken heute wichtiger sind als Worte« .

Bild vergrößern »Museum of Popcorn«-Gründerin Ann-Christin Wolf (rechts) mit einem Model: Knallbunte Kulissen für Influencer Foto: DER SPIEGEL

Unter den Firmen, die sich im Ausstellerbereich des Festivals präsentieren, finden sich auch Unternehmen mit kuriosen Geschäftsmodellen. Da ist etwa Tony, eine »Petfluencer Agency« aus Düsseldorf, die aus den sozialen Medien bekannte Hunde und Katzen als Werbepartner vermittelt. Oder ein OMR-Außenposten des »Museum of Popcorn«, einer knallbunten Kulissenwelt für Instagram-Aufnahmen in der Hamburger Speicherstadt. Für 25 Euro darf man sich dort zwei Stunden lang fotografieren und filmen.

Bild vergrößern Meine Kollegin Janne Knödler (r.) und ich: In der virtuellen Realität gemeinsam an einem Meetingtisch Foto: DER SPIEGEL

Beim Begriff Kulisse fällt mir Metas Arbeitsplatz-Simulation »Horizon Workrooms« ein, die meine Kollegin Janne Knödler und ich auf dem Event ausprobiert haben. Per Headset wurden wir an einen virtuellen Strand verfrachtet, für ein Meeting in VR. Das jedoch war, bis auf die Kulisse, nicht aufregender als normale Konferenzen. Wir konnten zwar Controller wie Stifte halten und zusammen auf ein Whiteboard kritzeln oder uns virtuell Highfives geben. Zur Inspiration eine Runde im Meer schwimmen oder umherfliegen konnten wir aber nicht. Wäre nicht erst das die Zukunft des Brainstormings? Grenzenloses Metaverse, wo bist du?

Bild vergrößern Was machen die da? Das Zusammentreffen unserer Avatare ließ sich von außen per Bildschirm beobachten Foto: DER SPIEGEL

Ein guter Gegenpol zu all dem Digitalwelt-Hype auf den Bühnen war für mich ein Interview mit Benedict Evans, einem langjährigen und scharf analysierenden Beobachter der Technologiebranche . Es sei schwer, überhaupt über das Thema Metaverse zu sprechen, findet er, weil der Begriff so breit und vage sei. Als wir ihm von unserem VR-Meeting am Strand erzählen, sagt Evans, er denke, dass es bei den wirklich interessanten Dingen im Bereich der Software für den Arbeitsplatz gar nicht um mehr Immersion gehe oder darum, einen größeren Bildschirm zu haben. »Es geht um Automatisierung und den Arbeitsablauf und darum, dass der Computer Dinge für einen erledigt.« Ihm komme bei dem Thema eine Anzeige aus den frühen Achtzigerjahren in den Kopf, sagt Evans, mit der ein Monitor beworben wurde, der mehr Zeichen darstellen konnte als andere, nach dem Motto: Bei uns haben sie fünf Zeilen mehr Tabellenkalkulation. So etwas sei »nicht die Zukunft«, sagt Evans. »Die Zukunft ist, keine Tabellenkalkulationen zu haben.«

Bild vergrößern Gezückte Handy beim OMR-Festival: Erinnerungsfotos vom ersten großen Tech-Event seit Langem Foto: Jonas Walzberg / dpa