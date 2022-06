Vollmer: Klar, allein deshalb verdient das Thema mehr Beachtung. Alle Leute reden immer darüber, wie wichtig das Internet für politische Prozesse ist, darüber, was das Digitale mit unserer Kohlenstoffwelt macht. Aber da geht es oft darum, wer wie Präsident geworden ist. Und so gut wie niemand spricht darüber, dass ein Hotel an drei Leuten, die über Haare im Ausguss schreiben, pleitegehen kann.

SPIEGEL: Haben Sie eine Erklärung dafür?

Vollmer: In unserer Gesellschaft gibt es eine Überbewertung des Politischen, während der Bereich des Konsums privatisiert wird. Auf Twitter zum Beispiel reden viel mehr Menschen über amerikanische Politik, die sie in Deutschland gar nicht so direkt betrifft, als darüber, wer wie in den Urlaub fährt und was er dort erlebt. Solche Unterhaltungen gelten als irrelevant, fast als kurios.