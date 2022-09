Obwohl die europäischen Datenschutzbehörden mittlerweile immer strengere Strafen verhängen und in den USA sogar die Geheimdienste den grassierenden Werbedatenhandel als mögliche Bedrohung der nationalen Sicherheit untersuchen sollen, ist die Branche sicher: Ohne Daten geht es nicht. Je mehr, desto besser. Das zeigt sich auch beim Spaziergang durch die Stadt: Viele der althergebrachten Plakatwände bleiben leer, während in immer mehr Schaufenstern elektronische Displays prangen. Die Branche zeigt sich immerhin milde schuldbewusst, wenn sie per Großbildschirm versichert, dass der Strom für diese Werbung aus regenerativen Quellen kommt.

Die Zahlen geben der Branche recht. Trotz der Coronakrise hat sie es geschafft, zweistellige Wachstumsraten zu erwirtschaften. Nach aktuellen Zahlen sind es mittlerweile 11,6 Milliarden Euro, die in Deutschland pro Jahr in digitale Werbung fließen. Ein großer Teil davon bleibt in den Taschen der großen Digitalkonzerne wie Google, Facebook und Amazon hängen, aber 5,1 Milliarden kommen bei den einheimischen Vermarktern an, wie der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) zum Messebeginn bekannt gab. Übers Jahr gerechnet ist dies ein Plus von 6,8 Prozent – kein schlechter Wert, auch wenn die Prognosen für das kommende Jahr niedriger sind.