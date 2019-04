Teure Anrufe aus Behörden Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Telefonanlagen-Hacker

Die Zentralstelle für die Verfolgung der Internet- und Computerkriminalität bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück geht juristisch gegen einen 34-jährigen Pakistaner vor. Der Mann, der in Rom wohnt, soll zwischen Juli 2015 und Februar 2016 in 17 Fällen Telefonanlagen von Behörden und anderen Institutionen angegriffen haben. Auch das Land Niedersachen sei betroffen gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag.

In der Mitteilung steht, es seien zwei Anklagen erhoben worden: "Die Taten des Angeschuldigten sind als banden- und gewerbsmäßiger Computerbetrug beziehungsweise als Ausspähen von Daten strafbar." Ein Hauptverhandlungstermin stehe bislang aber noch nicht fest.

Der mutmaßliche Täter hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Zugangs-Codes der Telefonanlagen geknackt und "an weitere Mittäter einer internationalen Gruppe" weitergegeben. Er soll außerdem dafür gesorgt haben, dass über die Anlagen Anrufe zu kostenpflichtigen Nummern in verschiedenen Staaten Afrikas sowie Süd-und Mittelamerikas getätigt wurden.

3000 Euro für die kriminelle Arbeit

Den betroffenen Behörden und Institutionen soll insgesamt ein Schaden in Höhe von 188.000 Euro entstanden sein, heißt es. Der Beschuldigte habe dabei einen Betrag in Höhe von circa 3000 Euro für sich behalten dürfen.

Einem Bericht von NDR 1 zufolge war neben der Telefonanlage des Landgerichts Osnabrück zum Beispiel auch die des Landesbildungszentrums für Hörgeschädigte betroffen. Um unerkannt zu bleiben, soll der mutmaßliche Täter die Telefone meist außerhalb der Dienstzeiten manipuliert haben, heißt es in dem Bericht weiter, etwa an Wochenenden.