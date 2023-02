Die Wikimedia Foundation – die gemeinnützige Stiftung, die die Wikipedia verwaltet – reagierte mit den Worten, die Sperrung verwehre »dem fünftbevölkerungsreichsten Land der Welt den Zugang zum größten freien Wissensspeicher«. Pro Monat verzeichne die Wikipedia 55 Millionen Seitenaufrufe aus dem Land, die meisten davon in der englischen Ausgabe. »Wenn dies so weitergeht, wird auch der Zugang zum Wissen, zur Geschichte und zur Kultur Pakistans für alle verwehrt«, hieß es in einer Erklärung. Die Wissensplattform war bereits früher mit Einschränkungen für einige ihrer Seiten konfrontiert gewesen.