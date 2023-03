Im abgelaufenen Quartal hatte das Unternehmen erstmals einen Gewinn gemacht. Auch im Jahr 2023 will es profitabel sein. Zuletzt aber hatte es wie bei anderen Digitalunternehmen auch bei Palantir Entlassungen gegeben .

In Deutschland geriet die Firma zuletzt durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts in die Schlagzeilen. Die Regelungen zum Einsatz neuartiger Datenanalyse-Software bei der Polizei in Hessen und Hamburg waren dabei in ihrer derzeitigen Form für verfassungswidrig erklärt worden.