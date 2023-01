3. Endlich die Account-Leichen loswerden

Manchmal ist es mit dem reinen Löschen unbenutzter Apps in Sachen Datenhygiene noch nicht getan. Gehörte eine App beispielsweise zu einem einmalig genutzten Onlineshop oder einem Forum, hat dieses Angebot Ihre Account-Daten ja weiterhin – unabhängig davon, ob Sie die App noch auf dem Handy haben. Bei Diensten, von denen man sich wirklich lossagen will, kann es daher ratsam sein, über die Benutzeroberfläche in der App oder im Browser seinen Account auch tatsächlich löschen zu lassen. Bei seriösen Angeboten geht das in der Regel irgendwo im Menü des Dienstes selbst.

Warum man dies tun sollte: Immer wieder kommt es bei Anbietern zu Datenpannen oder Datenbankdiebstählen oder gar dazu, dass es jemand Kriminellem gelingt, sich in die Accounts bestehender Nutzer einzuloggen. Da kann es dann passieren, dass die eigene Anschrift, die eigene Telefonnummer oder vielleicht sogar Zahlungsdaten in den Händen Dritter landen.

Ist der eigene Account gelöscht, heißt das zwar nicht in jedem Fall, das wirklich alle Daten verschwunden sind – aber es verringert auf jeden Fall das Risiko, dass sich jemand in den bestehenden Account tricksen kann.

4. Zeit für einen Passwort-Check — und zweite Faktoren

Natürlich kann man seine Daten auch selbst in Gefahr bringen, etwa mit einem schwachen Passwort, das man schlimmstenfalls noch gleich auf mehreren Websites nutzt. Die Folge: Gerät es irgendwo in falsche Hände, kommen Dritte damit sofort in mehrere Accounts rein. Daher gilt: Idealerweise hat jeder Dienst ein eigenes, starkes Passwort. Welche Ratschläge im Bereich Passwörter gerade so aktuell sind und welche als veraltet gelten, hat mein Kollege Torsten Kleinz an dieser Stelle bereits im August zusammengefasst.

Eine große Hilfe beim Erstellen und Verwahren von Passwörtern sind nach wie vor sogenannte Passwortmanager wie KeePass oder 1Password, wenngleich ein Hackerangriff auf den ebenfalls beliebten Anbieter LastPass zumindest dessen Kunden kürzlich die Feiertagslaune verdorben haben dürfte. Mehr zu den Problemen bei LastPass lesen Sie hier , Tipps der Stiftung Warentest zu Passwortmanagern verschiedener Anbieter finden Sie hier.

Unerlässlich für das Sichern wirklich wichtiger Accounts ist noch ein weiterer, von vielen Menschen nach wie vor unterschätzter Mechanismus: die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sie sorgt dafür, dass ein erbeutetes Passwort allein beim Log-in nicht reicht. Praktisch bedeutet das zum Beispiel, dass man nur in einen bestimmten Account kommt, wenn man das korrekte Passwort eingibt und einen Code eintippt, der während des Log-in-Versuchs aufs Handy des rechtmäßigen Account-Inhabers geschickt wird.

Einen ausführlichen Erklärtext zum Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung finden Sie hier.

5. Einmal die Fotosammlung auf Vordermann bringen

Und zuletzt sind wir noch einmal beim Thema Speicherplatz. Zumindest bei mir nehmen auch überflüssige Fotos und Videos viel Platz auf dem Handy weg, unter anderem weil ich in vielen Situationen lieber zwei oder drei Mal als nur einmal auf den Auslöser drücke. Irgendwann jedoch kommt dann immer der Tag, an dem ich meine Fotos auf einem anderen Medium sichern muss, weil der Platz auf dem Smartphone zur Neige geht.

Für den Fall, dass Sie solche Situationen kennen oder generell einfach mal Ordnung in Ihre Digitalfotos bringen wollen, empfehle ich einen aktuellen Text von unserem Autor Markus Linden: Er am Montag einen langen, hier zu findenden Artikel dazu veröffentlicht, wie man, Zitat: »mit ein paar Tricks und ein wenig Disziplin« Ordnung in sein Fotochaos schafft.

Ich bin ehrlich zu Ihnen: Die Sache mit dem Fotosortieren ist auch bei mir noch ein großes To-do. Dank Markus’ Tipps bin ich aber schon mal optimistisch, dass ich mir dabei durch ineffizientes Vorgehen nicht selbst unnötig viel Arbeit mache.