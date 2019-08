IT-Sicherheit Mein verrücktes Passwort errät keiner - oder?

Dass "linkedin123" kein sicheres Passwort ist, dürfte inzwischen jedem IT-Nutzer klar sein. Dass aber auch "311Zwerg-Lakenfelder" professionelle Passwort-Cracker nicht lange aufhält, erstaunt dann doch: 20 Zeichen, Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben, ein Sonderzeichen. Eigentlich alles richtig gemacht beim unbeliebten Spiel "Denk Dir ein Kennwort aus".

Und dennoch knackte das Team von Jens Steube, Nickname "atom", dieses und 52919 weitere Kennwörter innerhalb von 48 Stunden. Das war der vorgegebene Zeitrahmen des Wettbewerbs "Crack me if you can", der auf der Hackerkonferenz Defcon in Las Vegas stattgefunden hat. Steubes Mannschaft hat ihn gewonnen. Jens Steube ist Programmierer von Hashcat, einem der schnellsten Tools zum Knacken von Passwörtern, eine Autorität in Sachen Passwort-Cracking.

"Der Wettbewerb hat belegt, wie problematisch Muster sind, die wir Menschen beim Erdenken von Kennwörtern verwenden", so Steube. In Bezug auf "311Zwerg-Lakenfelder" bedeutet dies: Als Team Hashcat erkannte, dass ein Teil der verschlüsselten Kennwörter von einem fiktiven landwirtschaftlichen Betrieb erbeutet wurden, fütterten sie die Cracking-Software mit Begrifflichkeiten aus dem Bereich "Landwirtschaft". Echte Datendiebe würden in der Praxis genauso vorgehen.

Unter den Begriffen fand sich auch der Name einer Hühnerrasse: Zwerg-Lakenfelder. "Zwerg-Lakenfelder ist das vom Anwender gewählte Basispasswort und das Präfix 311 ein zusätzliches Muster, das wahrscheinlich einer Passwortrichtlinie geschuldet ist, die Ziffern sowie regelmäßige Passwortwechsel vorschreibt", so Steube. Steht der vorschriftsmäßige Austausch des Kennworts an, muss der Anwender lediglich die Ziffernfolge um Eins erhöhen, um ein neues Kennwort zu erzeugen. Das entspricht dann zwar den Vorgaben, ist aber unsicher.

Trugschluss: Meine Passwörter sind die Besten

Problematisch seien diese Muster dem Entwickler zufolge, weil Menschen ihr selbstausgedachtes Muster fälschlicherweise für einzigartig halten. "Es mangelt den Menschen nicht unbedingt an Ideen, aber an einzigartigen Ideen", so der Passwortexperte. Es gebe zwar viele unterschiedliche Muster, Hunderttausende seien bekannt. Für eine Software wie Hashcat sei es aber kein Problem, all diese Muster zu berücksichtigen und automatisch Kombinationen aus Basis-Passwörtern und beliebigen Ziffern sowie Sonderzeichen durchzuprobieren. Das allseits beliebte Ersetzen von Zeichen - a durch @, 1 durch ! und so weiter - erledigt die Software ebenfalls. Ohne, dass der menschliche Cracker hierzu eingreifen muss.

Verschärft wird das Sicherheitsproblem, da sich modernes Passwort-Cracking eine besondere Eigenschaft von Grafikkarten zunutze macht. Die sonst für möglichst realistische 3D-Effekte in Spielen verantwortlichen Funktionen dieser Karten beschleunigen auch das Durchprobieren von Passwörtern.

Oder technisch präziser ausgedrückt: Sie beschleunigen das Erzeugen von Hashwerten, also der Ableitung eines Klartextpassworts wie "Spiegel Online" zur Zeichenkette "c065aec1bd68cadf52a5c0d0a03e916f". Letztere wird dann anstelle des Passworts in der Passwortdatenbank der Anwendung oder des Online-Dienstes gespeichert. Stimmt der von Hashcat erzeugte Wert mit dem Hash überein, der in einer geleakten oder geklauten Passwortdatenbank gefunden wurde, dann müssen auch die Klartextkennwörter übereinstimmen.

Eine 1000 Euro teure High-End-Karte erzeugt beispielsweise bis zu 100 Milliarden Hashwerte von Windows-Kennwörtern - pro Sekunde. Auch der gängige Ratschlag, ein möglichst langes, aber gleichzeitig gut zu merkendes Kennwort durch das Aneinanderreihen von Wörtern zu erzeugen, stößt an Grenzen: "Wer beispielsweise ein Windows-Passwort aus vier Wörtern wie Sommerurlaub, Autobahn, Abendessen und Briefkasten zusammensetzt, die einem 10.000 Begriffe umfassenden Wörterbuch entnommen wurden, dem präsentiert Hashcat binnen 24 Stunden sein Kennwort im Klartext", erläutert Jens Steube.

Hört auf, euch Kennwörter auszudenken

Dass wir Menschen uns auf Muster beim Erdenken von Kennwörtern verlassen, ist kein Wunder: Richtlinien schreiben oft komplexe, lange Passwörter vor, die ohnehin schwer zu merken sind. Kommen jetzt auch noch zyklisch erzwungene Wechsel hinzu, ist der Rückgriff auf einfach zu knackende Muster unvermeidlich. Deshalb lehnt Steube solche Wechsel ab. Im Einklang mit einer Richtlinie des Nationalen Instituts für Standards und Technologie der USA (NIST) will auch Microsoft IT-Administratoren künftig die Option nehmen, einen zeitgesteuerten Passwortwechsel vorzuschreiben.

Weitaus weniger problematisch wäre die Situation, würden wir Menschen aufhören, uns selbst Kennwörter auszudenken. "Würden wir alle nur zufällig zusammengewürfelte Passworte verwenden, dann wären Angriffe nicht besonders effektiv", erklärt der Passwort-Fachmann. Steube bestätigt, dass beispielsweise von einem Passwort-Manager zufällig erzeugte Kennwörter bei gleicher Länge schwieriger zu knacken sind als von Menschen generierte Passwörter. "Abzuraten ist hierbei dringend von Online-Generatoren. Sie könnten die Kennwörter speichern", warnt Jens Steube. Vertrauenswürdiger seien auf dem eigenen Endgerät installierte Passwort-Manager.

Auch Steube selbst verwendet eine solche Anwendung: Er könne sich schlicht keine 200 oder mehr Passworte merken. Zwar sind ein Passwort-Manager beziehungsweise der Cloud-Speicher des Anbieters spannende Ziele für Datendiebe. Die Vorteile der Anwendungen überwiegen aber diesen Nachteil. Zumal dann, wenn das Master-Passwort zum Entsperren des Tresors entsprechend komplex ist. Noch sicherer ist es, wenn zum Öffnen des Tresors ein Hardware-Token nötig ist. "Daran beißt sich jeder Passwort-Cracker die Zähne aus", sagt Jens Steube.