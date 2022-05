Mit dem eigenen PayPal-Konto ist etwas auf einer Glücksspielseite bezahlt worden? Aber ich kann die Zahlung angeblich noch stoppen, wenn ich mich jetzt gleich hier über diesen Link in mein Konto einlogge? So ein Glück im Unglück möchte man meinen –, wenn die E-Mail nicht gefälscht wäre.

»Wir haben eine Anfrage zur Einzahlung in einem Online-Glücksspielladen mit Ihrer mit Ihrem PayPal-Konto verknüpften Karte erhalten«, heißt es in den Fake-Nachrichten beispielsweise, in denen man oft auch Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler entdecken kann.

Eindeutig keine echte PayPal-Internetadresse

Bei der aktuellen Masche werden die Opfer auf eine vermeintliche PayPal-Seite geleitet, die zwar recht gut gefälscht, aber an der Internetadresse (URL) als Fälschung zu erkennen ist, wenn man darauf achtet: »payphelpcenter370172755.info« ist eindeutig keine echte PayPal-URL.