Das Landeskriminalamt rät natürlich strikt davon ab , dergleichen zu tun und fordert alle Empfängerinnen und Empfänger solcher Schreiben auf, derartige E-Mails oder ähnliche Nachrichten sofort zu löschen.

Echte Bescheide kommen per Post oder Elster

Zahlungsaufforderungen durch das Finanzamt werden ausnahmslos per Post oder über das persönliche Elster-Benutzerkonto an Steuerpflichtige verschickt, niemals aber per E-Mail, SMS oder Messenger, erklärt die Thüringer Finanzverwaltung , die ebenfalls vor den gefälschten E-Mails warnt.