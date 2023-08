Es gibt PC-Spieler, die blicken seit Jahren spöttisch auf ein Problem von Konsolenbesitzern: Wer auf seiner Playstation 5, Xbox Series X oder Nintendo Switch bereits gekaufte Games online spielen will, benötigt dafür ein kostenpflichtiges Online-Abo beim jeweiligen Konsolenhersteller. Nur mit so einer Monats- oder Jahresmitgliedschaft lassen sich Titel wie »Gran Turismo 7«, »Fifa 23« oder »Mario Kart 8 Deluxe« über das Internet gemeinsam mit Freunden spielen. Eine Ausnahme bilden lediglich Free-to-play-Titel wie »Fortnite« oder »Rocket League«. Anders formuliert heißt das: Wer sich als Konsolenspieler nicht ausschließlich auf kostenlose Games oder Einzelspieler-Titel fokussiert, kommt um so ein Abo, anders als beim PC-Gaming, einfach nicht herum.