Bisher war die Onlineplattform Plex vor allem dafür bekannt, private Filmsammlungen der Nutzer im Netflix-Look zu verwalten. Nun hat das Unternehmen sein Angebot erweitert und tritt seit dieser Woche auch als Streamingplattform mit eigenen Inhalten auf. Tausende Filme und Serien verspricht das Portal zum Start, die sich Kunden kostenlos anschauen dürfen.

Doch wie gut ist das Angebot wirklich? Kann Plex mit großen Plattformen wie Netflix, Amazon Prime Video und Apple TV+ mithalten? Wir haben den neuen Streamingdienst getestet und beantworten die wichtigsten Fragen.

Was taugen die Filme und Serien im Angebot?

Zwar wirbt das Portal mit "Tausenden kostenloser Filme und TV-Serien". Doch in Deutschland ist das Angebot mit einigen Hundert Filmen wesentlich kleiner - und außerdem ziemlich mies. Vor allem Fans von Blockbustern dürften enttäuscht sein. Zwar gibt es Filme wie "Django", "Walking Tall" und "Zorro" im Angebot. Doch dabei handelt es sich nicht um aktuelle Remakes, sondern um die bis zu 50 Jahre alten Originale. Immerhin: Für Nostalgiker bietet die Videothek eine ganze Reihe solcher Filmrelikte zur Auswahl.

Auf angekündigte Klassiker wie "Terminator" und "Apocalypse Now" müssen die deutschen Zuschauer leider ebenso verzichten. Die Filme sind den Zuschauern in den USA vorbehalten. Noch schlimmer sieht es bei den Serien aus. Mit "Spike Team" und "Starhyke" stehen gerade einmal zwei Serien zur Auswahl, die dazu noch völlig unbekannt sind. Einziger Lichtblick sind die Dokus. Mit Titeln wie "Just eat it" und "Strongman" gibt es hier eine lange Liste von Dokumentationen, die sich für einen gelungenen Filmabend anbieten.

Die Videoqualität geht in Ordnung: Zwar gibt es keine 4K-Filme, aber die meisten Inhalte werden in Full HD gestreamt. Allerdings werden bisher alle Titel auf englisch gezeigt. Eine deutsche Tonspur lässt sich nicht auswählen, auch Untertitel fehlen. Eine Plex-Sprecherin teilte dem SPIEGEL auf Anfrage mit, dass man plane künftig "so viele Titel wie möglich mit Audiospuren in regionaler Sprache und mit Untertiteln anzubieten".

Was soll das dünne Angebot bezwecken?

Mit großen Streaming-Anbietern wie Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ und Disney+ kann Plex nicht mithalten. Das ist aber wohl auch nicht das Ziel. Die Entwickler wollen mit dem Gratis-Filmangebot den Fans eher das Kerngeschäft schmackhaft machen: Die Verwaltung von Filmen, Fotos und Songs auf dem Heimserver.

Plex war vor mehr als zehn Jahren als Hobbyprojekt gestartet und hat sich zur übersichtlichen Verwaltungssoftware für Heimserver entwickelt. Die Idee: Anstelle von trostlosen Dateilisten zeigt Plex die Multimedia-Dateien der Nutzer im Netflix-Look an. Nutzer können damit ihre Videos, die sie zuhause gespeichert haben, auch unterwegs abrufen und mit Freunden teilen. Plex erstellt dazu passende Vorschaubildchen und lädt Infos aus Filmdatenbanken.

Wie kann es sein, dass Plex kostenlos ist?

Die Anmeldung bei Plex ist gratis. Die Filme und Serien lassen sich also tatsächlich ohne versteckte Gebühren anschauen. Allerdings blendet Plex im Gegensatz zu Konkurrenzplattformen wie Amazon Prime Video und Netflix immer wieder kurze Werbespots ein. Die Clips sind deutlich kürzer als Werbeunterbrechungen im Privatfernsehen, lassen sich aber nicht wie bei YouTube nach ein paar Sekunden abbrechen. In unserem Test spielte Plex alle zehn Minuten drei Werbeclips hintereinander ab, die jeweils 30 Sekunden dauerten.

Die Anzeigen sollen auf Interessen der Zuschauer zugeschnitten werden. Daher müssen die Nutzer zunächst einmal zustimmen, dass Plex das Klickverhalten an Anzeigenpartner übermitteln darf. Derzeit scheinen in Deutschland noch keine Werbepartner an Bord zu sein. Die Spots sind alle auf englisch und sprechen vor allem US-Bürger an.

Neben den Werbeeinnahmen verdient Plex auch Geld mit einem Premium-Abo, das rund fünf Euro im Monat kostet. Das Zusatzpaket ermöglicht den Nutzern unter anderem, die Medien offline auf dem Smartphone zu speichern, eine Kindersicherung einzurichten und per Statistik zu erfahren, wer von den Freunden am häufigsten auf den Heimserver zugreift.

Was sagen Kritiker über Plex?

Plex wird vor allem dafür kritisiert, dass Nutzer die Plattform missbrauchen, um unerlaubt Filme zu teilen. Sie gilt unter Experten sogar als moderne Alternative zu Torrent-Portalen. Denn im Gegensatz zu Filesharing-Plattformen lässt sich Plex bequem per App steuern. Die Filme lagern auf Servern der Nutzer, während Plex lediglich die Abspielplattform liefert. So kann ein Plex-Nutzer illegal Hollywood-Streifen auf seinem Server für andere bereitstellen. Mit einigen Accounts, die Zugang zu so einem Server haben, wird laut dem Nachrichtenportal "The Verge" sogar gehandelt.

Bei Plex gebe es "null Toleranz für solche Aktivitäten", sagt eine Sprecherin. Das verletze ganz klar die Nutzungsbedingungen. Man akzeptiere absolut keine Piraterie und sei auch keine Plattform für raubkopierte Inhalte. Wer die Regeln verletzt, dem droht eine Sperre des Accounts. Bei Plex sei sogar ein eigens dafür eingerichtetes Team im Einsatz, um die Rechte der Urheber zu wahren.

So sieht das Videostreaming-Portal Plex aus