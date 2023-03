Die Polizei betonte, dass die Betrüger für ihre Nachrichten diverse Adressen nutzen, »die nicht auf einen echten Mailkontakt von Disney hindeuten«. Empfänger der betrügerischen E-Mails sollten in keinem Fall auf Buttons oder Links klicken oder auf einer der verlinkten Webseiten Daten eingeben.

Wer trotzdem in so eine Falle getappt ist und sensible Daten preisgegeben hat, sollte den Streaminganbieter sowie die eigene Bank informieren und außerdem Strafanzeige bei der örtlichen Polizei oder auf der fürs eigene Bundesland zuständigen Onlinewache stellen.