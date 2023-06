WhatsApp, TikTok und Co. Jugendliche sind pro Woche fast 64 Stunden online

Die neueste, repräsentative Befragung wurde im Frühjahr 2023 durchgeführt. 90 Prozent der insgesamt 1054 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen zur Schule, der Rest befand sich in Ausbildung, im Studium, im freiwilligen Dienst oder machte keine Angabe. 52 Prozent der Befragten waren männlich, 48 Prozent weiblich.

Konsole und Smart-TV sind noch nicht eingerechnet

Der Studie zufolge verbringen junge Frauen insgesamt mehr Zeit im Internet als junge Männer: Der Schnitt liegt bei ihnen bei 67,2 Stunden pro Woche. Das mit Abstand meistgenutzte Gerät ist bei beiden Gruppen das Smartphone. 94 Prozent der weiblichen Befragten gehen per Smartphone online, 58 Prozent surfen auch per Tablet. Bei ihren männlichen Altersgenossen nutzen 85 Prozent ein Smartphone und 46 Prozent ein Tablet. 48 Prozent der Jungen gehen per Desktop-PC ins Internet, bei den Mädchen sind es nur 20 Prozent. Laptops sind bei Mädchen beliebter als bei Jungen.