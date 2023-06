In der jetzigen vierten und letzten Welle sollen rund vier Millionen Verträge von etwa zwei Millionen Kunden übertragen werden. Dabei geht es um Konsumentenkredite, Baufinanzierungen, Girokonten, Tages- und Termingeld sowie gewerbliche Finanzierungen. Zudem erhalten weitere 1,9 Millionen Kunden Zugang zum neuen Online- und Mobile-Banking.

Kein Onlinebanking bis Montagnachmittag

Die Systemumstellung hat jedoch Folgen für den Service: Von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, voraussichtlich 14 Uhr, sind Bankgeschäfte weder per Postbank-App übers Smartphone noch online am heimischen Computer möglich. In den Postbank-Filialen kann man am Wochenende zwar Postdienstleistungen erledigen, wie Pakete abgeben und Briefmarken kaufen, aber keine Bankgeschäfte. Das Telefon-Banking soll bereits ab Montag, neun Uhr, wieder zur Verfügung stehen. Eine Info-Seite der Postbank zu den Einschränkungen findet sich hier .