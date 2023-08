Die deutschen Ermittler geben an, alle in Deutschland befindlichen Systeme der Qakbot-Infrastruktur beschlagnahmt zu haben. In Kombination mit den internationalen Maßnahmen sei den Tätern so dauerhaft der Zugriff auf ihre Systeme entzogen worden. Carsten Meywirth, Leiter der Abteilung Cybercrime beim BKA sagte: »Die Zerschlagung der Qakbot-Infrastruktur ist ein erneuter, entscheidender Erfolg gegen Cyberkriminalität.«