In Frankreich kostet die Quest Pro 1800 Euro

Ein Gerät für die Massen wird die Quest Pro allerdings ziemlich sicher nicht, was auch am Preis liegt: Meta verlangt in den USA 1499,99 Dollar, dazu kommen noch die Mehrwertsteuern der jeweiligen Bundesstaaten. In Frankreich ist der Preis mit 1799,99 Euro angesetzt. Zum Vergleich: Die günstigste Quest-2-Variante hatte bei Veröffentlichung 350 Euro gekostet, seit Kurzem verlangt Meta 450 Euro .

Wie das »Handelsblatt« bereits vor der Präsentation der Quest Pro erfuhr , wird das neue Headset in Deutschland nicht auf den Markt kommen. Schon die Quest 2 war und ist hierzulande offiziell nicht erhältlich.