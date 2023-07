Quiz zu künstlicher Intelligenz Können Sie KI-Bilder von echten Fotos unterscheiden?

Zwar gibt es schon eine Reihe von Anbietern, die solche und andere, für das menschliche Auge nicht sichtbare Hinweise automatisiert aufspüren wollen. Sie treten mit KI gegen KI an. Auf der Website AI or Not etwa lassen sich Bilder hochladen und in Sekundenschnelle prüfen. Das Ergebnis kann allerdings auch mal lauten: »Entschuldigung, in diesem Fall können wir nicht wirklich sagen, ob es KI-generiert ist oder nicht.«