Offenbar wurde auch das fingierte Interview aus der losen Szene der Hater heraus inszeniert. So ist auf einem YouTube-Kanal, der regelmäßig über Aktionen von Winklers Anti-Fans berichtet, inzwischen eine Art Bekennervideo aufgetaucht. Dort erklärt ein anonymer Nutzer, dass er die »Bild«-Zeitung habe davon überzeugen können, das Interview nur per Mail und nicht bei einem persönlichen Treffen zu führen.

»Erhebliche kriminelle Energie«

In Kanälen der Hater-Szene wurden inzwischen außerdem die vermeintliche Kommunikation zwischen dem falschen Drachenlord und der »Bild«-Zeitung und auch die mutmaßlichen schriftlichen Antworten auf die Interview-Fragen veröffentlicht, aus denen die »Bild«-Zeitung schließlich zitierte. Demnach sprach der Fake-Drachenlord in einer Antwort unter anderem über die behördliche Unterstützung durch eine gewisse Sandra Winkelspecht vom Landratsamt. Allerdings arbeitet Winkelspecht gar nicht bei dieser Behörde, sondern ist in Wirklichkeit Bürgermeisterin von Emskirchen, Winklers ehemaligem Heimatort. Die Autoren hinter dem Fake-Winkler gaben sich in dem Schreiben über weite Strecken Mühe, die Ausdrucksweise des YouTubers zu imitieren.