Mit einer Bitte um Entschuldigung hat sich Ferrari-CEO Benedetto Vigna per E-Mail bei seiner Kundschaft gemeldet: Bedauerlicherweise habe es einen »Cyber-Zwischenfall« gegeben, von dem »eine begrenzte Anzahl von Systemen in unserer IT-Umgebung« betroffen sei. Dabei seien Kundendaten in die Hände von Unbefugten geraten, darunter Anschriften, E-Mail-Adressen und Telefonnummern, den Untersuchungen zufolge jedoch keine Zahlungs-, Bestelldaten oder Kontonummern.