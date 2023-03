Das Landkriminalamt Nordrhein-Westfalen und die ukrainische Polizei sind in einer koordinierten Aktion gegen mutmaßliche Mitglieder einer berüchtigten Hacker-Bande vorgegangen. Die Ermittler durchsuchten am 28. Februar gleichzeitig mehrere Häuser in Nordrhein-Westfalen und zwei Standorte in Kiew und in der ostukrainischen Stadt Charkiw. Im Zuge der Razzia wurden elektronische Geräte beschlagnahmt, die nun weiter untersucht werden. Das teilte die europäische Polizeibehörde Europol mit , die die Aktion zusammen mit dem FBI und der niederländischen Polizei unterstützte.