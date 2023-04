Die Üstra in Hannover ist nach SPIEGEL-Informationen Opfer eines sogenannten Ransomware-Angriffs geworden. Die Attacke wurde am Montag öffentlich bekannt, die Hannoverschen Verkehrsbetriebe sind davon wohl bereits seit Freitag, dem 31. März, betroffen. In der Folge können Kunden online keine Tickets erwerben. Auch der Kundenservice ist per E-Mail und telefonisch nur eingeschränkt erreichbar.