Offiziell lautete das Motto der diesjährigen re:publica »Cash«. Doch für mich es wäre ein Leichtes gewesen, mich auf der Berliner Digitalkonferenz ausschließlich mit künstlicher Intelligenz (KI) zu befassen, von Montag bis Mittwoch und von früh bis spät. Vorträge, Diskussionsrunden und Workshops gab es dazu genug. Das Programmkomitee jedoch hat Humor bewiesen und schon am Montagmittag der Ein-Mann-Gegenkultur Jürgen Geuter eine Bühne gegeben. Und der, vielen besser bekannt als »tante«, hat diese Bühne für einen so wuchtigen wie unterhaltsamen Auftritt genutzt: für eine Abrechnung mit dem KI-Hype und so ziemlich allem, was dann noch bis Mittwoch dazu behauptet und diskutiert wurde. Neben Meredith Whittaker , der Präsidentin der für die Messenger-App Signal verantwortlichen Signal Foundation, dürfte er einer der ganz wenigen gewesen sein, die sich in diesen drei Tagen gegen das vorherrschende KI-Narrativ gestemmt haben.

Eine Aufzeichnung von Geuters Auftritt können Sie sich hier ansehen . Aber falls Sie gerade keine Stunde Zeit haben, hier seine wichtigsten Punkte:

Die bisherige Kritik, findet der Informatiker, beschränke sich darauf, die PR-Botschaften der KI-Unternehmen unwidersprochen zu übernehmen und einfach nur maximal dystopisch zu interpretieren. Kaum jemand komme auf die Idee, erst einmal die Grundannahmen infrage zu stellen. Zum Beispiel die, dass KI »auf jeden Fall die Zukunft massiv in nahezu jedem Aspekt des Lebens prägen wird« und dass eine Alternative »nicht einmal denkbar« ist.

So etwas würden vor allem diejenigen sagen, die KI verkaufen – und die Mehrheit glaube es einfach. Die Folge, sagt Geuter: »Wir haben ›Zukunft‹ outgesourct an den Techsektor«. In früheren Zukunftsvisionen sei es darum gegangen, »wie die Welt sein sollte, und nicht, welches Produkt man braucht, um in der Zukunft zu sein«.