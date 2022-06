den Machern des Netzfestivals re:publica in Berlin ist etwas gelungen, das Wolodymyr Selenskyj bisher vergeblich versucht: Sie haben den Bundeskanzler zu sich gelockt. Am Donnerstag soll Olaf Scholz in der Arena Berlin zu Gast sein. Das ist durchaus ein Coup für die re:publica-Veranstalter. Nicht nur weil Alt-Treptow damit Kiew schlägt. Sondern auch weil sie zuvor jahrelang vergeblich versucht hatten, Scholz’ Amtsvorgängerin Angela Merkel zu einem Besuch zu bewegen. »An uns lag’s nicht. Wir haben sie mehrfach eingeladen und immer Absagen bekommen«, erzählte uns Markus Beckedahl im vergangenen Jahr, als wir mit ihm auf die Digitalpolitik der Ära Merkel zurückblickten.

Das Fernbleiben der Kanzlerin war in gewisser Weise symptomatisch für die re:publica: Im Innenhof der langjährigen Stammlocation, der Station Berlin, versammelten sich die deutschen »Elders of the Internet« und redeten – aber die Politik hörte nicht zu. Oder wie Beckedahl uns damals sagte: »Die Digitalisierung wurde vor allem entlang der Interessen und Vorstellungen von Industrielobbyisten gestaltet, die immer überall mit am Tisch saßen. Zivilgesellschaftliche und gemeinwohlorientierte Perspektiven haben es, wenn überhaupt, nur an die Katzentische geschafft.«

Jetzt hofft Beckedahl, dass die diesjährige re:publica »der Startpunkt für einen besseren Dialog zwischen Zivilgesellschaft und Bundesregierung zur gemeinsamen Gestaltung unserer digitalen Zukunft« sein könnte, wie er dem »Tagesspiegel« sagte . Schließlich kommt nicht nur Scholz. Auch Digitalminister Volker Wissing (FDP), Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) geben sich die Ehre. Und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sind auf der Tincon zu Gast, dem Jugendableger der re:publica.