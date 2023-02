Onlineforum Reddit wird Opfer eines Phishing-Angriffs

Ein Versuch, an diese Daten heranzukommen, scheint am Wochenende beinahe geglückt zu sein. Dem Unternehmen zufolge verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Montag Zugriff auf das interne Netz der Firma und erbeuteten dabei interne Dokumente. Nutzerdaten sollen nach dem jetzigen Stand der Untersuchungen aber nicht betroffen gewesen sein.