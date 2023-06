TikTok statt Tagesschau So dramatisch ändert sich der Nachrichtenkonsum

Mit der Verschiebung der als Nachrichtenquellen genutzten Netzwerke geht auch eine Veränderung in der Wahrnehmung einher, welche Personen von den Internetnutzenden als wichtig betrachtet werden. Während dies bei Facebook und Twitter in erster Linie Nachrichtenmedien, Journalistinnen und Journalisten sind, sind es etwa bei Instagram, TikTok und Snapchat in erster Linie Promis, Influencer und Netzpersönlichkeiten.

Eine hohe Zahlungsbereitschaft in Skandinavien

Das Vertrauen in Nachrichten lässt unterdessen weiter nach. Nur 43 Prozent der Befragten in Deutschland gaben an, dass man »dem Großteil der Nachrichten in der Regel vertrauen« könne. Im Vorjahr lag dieser Wert mit 50 Prozent noch deutlich höher. Das weltweite Schlusslicht in dieser Hinsicht ist Griechenland. Nach anhaltenden Diskussionen über Pressefreiheit und Unabhängigkeit der Medien im Land geben nur noch 19 Prozent der befragten Griechinnen und Griechen an, den Nachrichten zu vertrauen.