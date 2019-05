Der YouTuber Rezo legt nach - zusammen mit etwa 70 anderen deutschen Netzberühmtheiten. Am Freitag um 15 Uhr veröffentlichten sie ein gemeinsames Statement auf der Videoplattform, in dem sie ihren Fans nahelegen, am Sonntag an der Europawahl teilzunehmen. Ihr Rat lautet: "Wählt nicht die CDU/CSU, wählt nicht die SPD. Und wählt schon gar nicht die AfD."

Die gewaltige Reichweite der YouTuber sorgt nun dafür, dass das zweieinhalbminütige Video nach nur einer Stunde schon etwa 250.000 Aufrufe und mehr als 7500 Kommentare verzeichnet.

Die YouTuber, unter ihnen viele der bekanntesten des Landes, wie etwa LeFloid, DagiBee und Julien Bam, kritisieren die Koalitionsparteien für ihre "drastisch falsche" Klimapolitik und die AfD für die Leugnung des menschengemachten Klimawandels: "Die potenzielle Zerstörung des Planeten" habe "die höchste Priorität. Jedes andere Thema muss sich hinten anstellen." Das Video lässt sich auch als Verlängerung der "Fridays for Future"-Demonstrationen ins Internet verstehen.

Wer "wie die aktuelle Regierung" nicht nach dem wissenschaftlichen Konsens zur Erderwärmung und ihren Folgen handele, habe "nichts in der Führung eines aufgeklärten Landes zu suchen", so die YouTuber. Unerwähnt bleibt dabei, dass es bei den Europawahlen nicht um die Führung eines Landes, sondern um die Zusammensetzung des Europaparlaments und nachfolgend der EU-Kommission geht.

Ein Anreiz, "im Sinne der Wissenschaft zu handeln"

Mit ihrem als "offenen Brief" bezeichneten Aufruf wollen die Videomacher "dafür sorgen, dass Parteien einen Anreiz haben, im Sinne der Wissenschaft zu handeln. Und der offensichtliche Anreiz, den wir schaffen können, ist, dass sie bei den Wahlen Stimmen verlieren. Denn nur dann hätten sie einen Grund, ihr Verhalten zu verändern".

Die Webstars bemängeln den fehlenden Willen der Parteien, sich inhaltlich mit ihnen auseinanderzusetzen: "Natürlich habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns wieder zu diskreditieren. Ihr könnt uns vorwerfen, dass wir ja sowieso keinen Plan haben, wovon wir reden. Dass wir lügen. Dass wir an Fake-Kampagnen teilnehmen. Instrumentalisiert sind. Dass wir gekauft und bezahlt sind und so weiter." Das hätten Politiker schließlich alles schon behauptet, heißt es - in der Reaktion auf Rezos vorheriges Video "Die Zerstörung der CDU" sowie zuvor in der Debatte über die EU-Urheberrechtsreform.