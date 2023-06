Hintergrund ist ein Fall, in dem ein Passagier Klage gegen die Fluggesellschaft Avianca einreichte, weil er in einem ihrer Flugzeuge angeblich von einem Servierwagen am Knie verletzt wurde. Ein von den Anwälten des Passagiers eingereichter Antrag enthielt Verweise auf Fälle wie »Petersen gegen Iran Air« oder »Martinez gegen Delta Airlines«, die es jedoch nie gegeben hat. Schwartz zufolge wurden die angeblichen Urteile samt vermeintlich passenden Aktenzeichen von ChatGPT ausgegeben. Mithilfe von Datenbanken zu Urteilen hätte er sie allerdings selbst überprüfen können und nach Ansicht von US-Bezirksrichter P. Kevin Castel in Manhattan auch müssen. Castel befand, dass Schwartz und LoDuca in böser Absicht gehandelt und »falsche und irreführende Angaben gegenüber dem Gericht gemacht« haben.