Die russische Regierung hat in den vergangenen Wochen den Druck auf IT-Konzerne verschärft und manche Dienste sogar vollständig blockiert. Freie und unabhängige Informationen sind aus Russland so inzwischen schwieriger im Internet abrufbar. Google wird in Russland bisher nicht blockiert und liefert, anders als russische Suchmaschinen, auch weiterhin Suchergebnisse zu russischen Kriegsverbrechen wie etwa in Butscha, wie eine SPIEGEL-Recherche Anfang Mai zeigte.