TikTok hat kurzerhand die klassische Timeline abgeschafft und wiederum eine von YouTube erfundene Mechanik perfektioniert: den automatischen Vorschlag, welches Video als Nächstes abgespielt werden soll. Wenn man unvorbereitet auf TikTok trifft und andere soziale Medien gewohnt ist, kann man das zunächst als Bevormundung betrachten. Bis man, nach kurzer Zeit der Verwendung der App, die spektakulär hohe Qualität der Vorschläge bemerkt.

Die Immersivität von TikTok, das Video über den ganzen Screen zu zeigen und automatisch mit Ton abzuspielen, ist Teil des Erfolgsgeheimnisses. Das bedeutet nämlich, dass man sich zu jedem einzelnen Inhalt auf TikTok verhalten muss und damit Daten über die eigenen Interessen preisgibt. Entweder schaut man es zu Ende oder man wischt weiter oder man liket oder sharet es oder setzt einen Kommentar ab oder startet gar eine der TikTok-spezifischen Interaktionen wie Zitate oder Remixe des Videos.

Das ist die Essenz des Erfolges: Auf TikTok kann man nicht nicht auf ein Video reagieren. Dadurch kann der TikTok-Algorithmus – der sich natürlich wie den meisten anderen Social Networks spezifisch auf jede Person anpasst – die Interessen der Nutzenden derzeit am besten vorhersagen. (Lesen Sie hier mehr über die Funktionsweise des TikTok-Algorithmus.)

Wie TikTok die Musikindustrie verändert

Das wiederum reduziert das Gefühl der Bevormundung drastisch. Mit dieser Strategie ist TikTok nicht nur zum interessantesten Social Network geworden, sondern hat fast nebenbei auch die Musikindustrie beinahe unterjocht. Hits werden heute auf TikTok gemacht, mit einem derart starken Effekt, dass die großen Musikkonzerne selbst große Stars regelrecht zwingen, ihre neuen Musikstücke auf TikTok zu viralen Hits zu machen, wie auch immer sie das anstellen. Das ist die Macht des TikTok-Algorithmus über eine Generation und ihre Aufmerksamkeit.

Ergänzt wird die Qualität des Vorschlagsalgorithmus von TikTok durch eine vermeintliche Reaktion auf die Schwierigkeiten der anderen Social Networks. Der weltweite Hauptkonkurrent Instagram hatte zuletzt Probleme mit den wichtigsten Nutzenden, nämlich denjenigen, die die besten, interessantesten, also am häufigsten angesehenen Inhalte erstellen.

Viele große Accounts auf Instagram beklagen seit längerer Zeit, dass ihre Followerzahlen nur langsam zunehmen und ihre Inhalte viel seltener »viral gehen«, sich also deutlich weiter verbreiten, als die Zahl der Follower vermuten lassen würde. Das hängt damit zusammen, dass Instagram seit geraumer Zeit seine Algorithmen nicht auf das beste Nutzererlebnis optimiert – sondern auf’s Geld verdienen.

Die Balance von Viralität und Kreativität

Mit Erfolg, denn Instagram ist ein Geldmagnet, wie es in der Geschichte wenige gegeben haben dürfte. Werbung auf Instagram, so die Erfahrung vieler Werbetreibenden, funktioniert wirklich gut. Das heißt übersetzt: Der Vorschlagsalgorithmus für Produkte ist bei Instagram besser als der für neue Inhalte, bei TikTok ist es derzeit genau umgekehrt.

Es ist eine Balance für alle sozialen Netzwerke: Wenn man zu schnell eine eigene Reichweite aufbauen kann und zu einfach eigene, virale Inhalte produzieren kann – dann kaufen die Leute weniger Werbung. Denn Werbung ist gekaufte Viralität. TikTok hat sich entschieden, Viralität und Followergewinn zugunsten der Kreativen algorithmisch festzulegen.

Das kann sich schon morgen wieder verändern, aber im Moment ist es viel leichter als etwa auf Instagram oder auf YouTube, virale Inhalte herzustellen und Follower zu generieren. Auch das liegt an der Qualität des Vorschlagsalgorithmus. Denn TikTok schafft es dadurch, jede Menge Videos vorzuschlagen, die zwar von Kreativen stammen, denen man nicht folgt – die man aber trotzdem interessant findet.

Die Serendipität führt auf diese Weise dazu, dass die Nutzenden ständig neue, für sie interessante Accounts entdecken und ihnen folgen und so viele virale Videos entstehen. Was wiederum sehr attraktiv ist für die Kreativen und sie im Verbund mit den wirklich ziemlich guten Kreativ-Tools auf TikTok zu Höchstleistungen anspornt. Wodurch noch bessere, also interessantere Videos entstehen, die häufiger gesehen werden und mehr auswertbare Nutzungsdaten produzieren – eine sich selbst beschleunigende Social-Media-Turbine, das Gegenteil von einem Teufelskreis.

Warum TikTok trotzdem problematisch ist

Deshalb versuchen alle, TikTok zu werden. Und wenn ich ehrlich sein soll, wünsche ich mir, dass es irgendjemand schafft. Denn bei allen Schwierigkeiten von Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Snapchat und den sozialen Medien insgesamt, sie scheinen in liberalen Demokratien mittelfristig bewältigbar.

Das Mutterunternehmen von TikTok aber kommt aus China. Also aus einer menschenverachtenden Diktatur, die ohne Kompromisse im Zweifel jedes Instrument, das sie bekommen kann, zur Durchsetzung ihrer Machtinteressen verwenden wird, ohne Rücksicht auf demokratische Werte. Wenn es darauf ankommt, wird die chinesische Regierung ihre mittelbare TikTok-Macht über die Aufmerksamkeit und die Köpfe der westlichen Jugend radikal missbrauchen, da würde ich jede Wette eingehen.

TikToks Algorithmus hat eine lange Geschichte von Manipulationen oder vorgeblichen »Fehlern«, wo Begriffe wie »schwul«, »LGBTQ«, »homosexuell« zensiert wurden. Ebenso »Auschwitz«, »Arbeitslager« und »Nationalsozialismus«. Eine Zeit lang wurden dicke, queere oder transgender Personen im Algorithmus spürbar benachteiligt.

Auch aktuelle Wortfilter und Zensurmechanismen wurden oder werden verwendet, zum Beispiel bestimmte antirassistische Wendungen, der Name der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai, die ein Führungsmitglied der KP der Vergewaltigung bezichtigt hatte. Oder bestimmte Informationen zu Hongkong, zu Taiwan und zur Unterdrückung der Uiguren.

Ob auf Anweisung oder in vorauseilendem Gehorsam: TikTok passt seine Inhalte weltweit den Maßstäben der chinesischen Diktatur an. Ganz zu schweigen davon, dass es in China offenbar einige Mitarbeitende gibt, die als »Master Admin« Daten von allen Nutzenden weltweit mehr oder weniger nach Belieben anschauen können, wie eine Recherche des Onlinemagazins »Buzzfeed News« ergeben hat . Das bedeutet, dass Chinas diktatorisches System mit TikTok im Zweifel über ein umfassendes Personen- und Interessenregister der Jugend der Welt verfügen dürfte.

Zwischen spektakulärer, generationenprägender Qualität der Inhalte und radikal-dystopischem, weltweitem Überwachungsinstrument – in keiner digitalen Anwendung lagen gleißendes Licht und gefährlicher Schatten bisher so nah beieinander wie bei TikTok.