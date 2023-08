Eine neue künstliche Intelligenz (KI) von Meta ist eine Art Vorstufe zum Babelfisch: Facebooks Mutterkonzern hat am Dienstag ein Modell veröffentlicht, das geschriebene Texte und Gesprochenes in fast 100 Sprachen schriftlich übersetzen kann. In immerhin 35 Sprachen kann die Software auch direkt per Sprachausgabe übersetzen, was jemand sagt. Das erinnert an den von Douglas Adams in »Per Anhalter durch die Galaxis« beschrieben Übersetzungsfisch, den man sich ins Ohr setzen muss. In einem Blogpost zur Veröffentlichung bezieht sich Meta selbst darauf.