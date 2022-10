Hulio trat im August von seinem Posten als CEO bei NSO zurück, bleibt aber Berater und will helfen, einen Käufer für die Firma zu finden. Durch die Pegasus-Enthüllungen im vergangenen Jahr wurde noch einmal deutlich, dass die NSO-Überwachungssoftware in vielen Fällen gegen Journalistinnen, Anwälte, Dissidenten und Oppositionelle in verschiedenen demokratischen und undemokratischen Ländern zum Einsatz kam. NSO hatte immer versucht, sich damit herauszureden, seine Produkte nur an Behörden zu verkaufen, die Kriminelle und Terroristen jagen, letztlich aber keinen Einblick in die laufenden Einsätze zu haben. (Lesen Sie hier mehr zu Pegasus. )