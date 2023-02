Trotz solcher offensichtlichen Defekte, hat die Sendung in den vergangenen zwei Monaten eine kleine, aber treue Followerschaft für sich gewonnen. Tag und Nacht schalten um die 10.000 Nutzer ein und kommentieren teils begeistert die Gags, zählen mit, wie oft die Singles an die Mikrowelle gehen oder rätseln, wo im Internet die Cyber-Elaine eine Dialogzeile aufgeschnappt haben mag. Spongebob? Immerhin 100 Zuschauer finden das Projekt so erhaltenswert, dass sie es über den Dienst Patreon unterstützen: Knapp 500 Euro kommen so pro Monat zusammen.